Haagse ambtenaren krijgen lesje inclusief taalgebruik: ’Totaal bezopen’

Binnenland

Kwart Nederlanders spreekt thuis een dialect of andere taal

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder spreekt thuis een dialect of een andere taal dan Nederlands. Het gaat in de meeste gevallen om een van de regionale talen die zijn erkend door de overheid, namelijk het Fries, Nedersaksisch of Limburgs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statisti...