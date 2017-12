Hartverwarmend: meisje samen met konijn op pad om geld op te halen

Jo-ann samen met haar konijntje. Ⓒ GinoPress B.V.

Spakenburg - Een hartverwarmend tafereel in Spakenburg. Over de markt klinken geluiden van ’Stille nacht, Heilige nacht’. Een jong meisje (Jo-ann) staat samen met het konijn op het plein. Ze is viool aan het spelen. Vele omstanders komen verbaast kijken naar het konijn, sommige omstanders vragen of ze alleen op pad is.