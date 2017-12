Bios als reddingsboei

Star Wars: The last jedi zal ongetwijfeld als dé kersttopper uit de bus gaan komen, nadat het achtste deel van deze sciencefiction-saga de afgelopen week ook al de concurrentie wist te verpletterden. Rian Johnson (Looper) maakte er dan ook een kleurrijk en opwindend avontuur van, waarin hij emotionele onthullingen en spannende confrontaties combineert met flitsende actie.

Heldin Rey (Daisy Ridley) is in The last jedi naar een afgelegen planeet gereisd om daar de hulp van de legendarische Luke Skywalker (Mark Hamill) in te roepen in de strijd tegen de First Order. Intussen probeer het sterk gedecimeerde verzet onder leiding van prinses Leia - gespeeld door de vorig jaar overleden Carrie Fisher - aan de klauwen van diezelfde fascistische machtswellustelingen te ontsnappen. Deze 152 minuten durende Star Wars-film – de langste in de reeks – is goedgekeurd voor 12 jaar en ouder.

Paddington 2 is geschikter voor jonge gezinnen (6+). In dit hartverwarmende vervolg op de eerste Paddington-film uit 2014 is het bruine beertje uit Peru inmiddels volledig gewend geraakt aan zijn Londense omgeving. Baantjes als kapper en glazenwasser blijken hem alleen niet op zijn pluizige lijf geschreven, wat goed is voor een paar malle slapstickscènes. Wanneer een antiek uitklapboek door een uitgerangeerde acteur (Hugh Grant) wordt gestolen, belandt niet hij maar Paddington daarvoor in de gevangenis. Waarna de olijke beer met zijn onweerstaanbare optimisme de hele bajes opvrolijkt. Zowel te zien in het Engels als in een in het Nederlands nagesynchroniseerde versie.

Ook de animatiefilm Ferdinand, over een stier die weigert te vechten, is bestemd voor 6+ en zowel in een onvertaalde als een vertaalde versie te zien. Carlos Saldenha (Ice age, Rio) gebruikte een populair prentenboek uit de jaren 30 als basis voor zijn vertederende vertelling en voegde er talloze kleurrijke bijfiguren aan toen: van een knotsgekke geit tot een span arrogante Lippizaners met een Duits accent. Leuk en eigenzinnig avontuur over je eigen weg kiezen.

Pixars nieuwste tekenfilm Coco heeft een vergelijkbaar thema. In dit prachtig vormgegeven avontuur vallen de muzikale ambities van de 12-jarige Miguel niet in goede aarde bij zijn familie van hardwerkende schoenmakers. Vastbesloten om mee te doen aan een lokale muziekcompetitie, steelt hij uit een kerkje in zijn Mexicaanse geboortestad de gitaar van een overleden beroemdheid. Een daad die de jonge muzikant tijdens de befaamde Día de Muertos in het dodenrijk doet belanden. Waar hij swingt met skeletten en opzienbarende ontdekkingen doet over zijn afkomst.

Ouder publiek wordt nog prima altijd bediend met Murder on the Orient Express, een nieuwe, met sterren overladen verfilming van Agatha Christie’s gelijknamige misdaadklassieker. Kenneth Branagh regisseerde niet alleen dit ouderwetse spelletje Cluedo, maar speelt ook de hoofdrol als de legendarische Belgische speurder Hercule Poirot. Met een snor om U tegen te zeggen.

Vanaf Tweede Kerstdag gaat ook Molly’s game draaien, het uitstekende regiedebuut van Oscar-winnend scenarist Aaron Sorkin (The social network). Jessica Chastain speelt ski-talent Molly Bloom, die haar Olympische droom na een ongeluk ziet vervliegen. Waarna zij carrière maakt als organisator van pokerwedstrijden waar half Hollywood graag bij aanschuift. Spannend en onthullend, zelfs voor wie nog geen Boer van een Vrouw kan onderscheiden.

Wie zich liever laat vermaken door een romcom van Nederlandse bodem, kan gaan dijenkletsen bij Gek van geluk. Regisseur Johan Nijenhuis bood hoofdrolspeelster Plien van Bennekom volop ruimte tot improviseren, wat onder meer leidde tot een onvergetelijke tongzoen.

Genoeg te lachen valt er ook bij The disaster artist, een film over een film. In dit geval over The room (2003), een productie die cultstatus verwierf als de slechtste film ooit gemaakt. James Franco kroop in de huid van de excentrieke maker Tommy Wiseau, die zelf met miljoenen op de proppen kwam om zijn Hollywood-debuut te maken als scenarist, regisseur en hoofdrolspeler.

De ijzersterke Noorse nagelbijter Thelma biedt vooral spanning. Cineast Joachim Trier schetst een spookachtig portret van een meisje dat zich probeert te ontworstelen aan haar verstikkend religieuze ouders. En bovendien over telekinetisch krachten blijkt te beschikken in deze filmhuis-versie van Brian de Palma’s Carrie (1976).

Spierbundel Dwayne ‘The Rock’ Johnson speelt verder de hoofdrol in Jumanji: Welcome to the jungle. Dit familie-avontuur brengt onder meer een speels saluut aan Robin Williams, die te zien was in het origineel. Fijn kijken is het ook naar Kate Winslet en Idris Elba, die romantiek laten opbloeien onder barre omstandigheden in The mountain between us. En bij het afronden van dit lijstje van aanraders mag de prachtige Franse documentaire Visages villages zeker niet ontbreken. Omdat heel gewoon toch ook vaak héél bijzonder is.