Wanneer krijgt een restaurant een Michelinster en wat levert het op?

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Elk jaar is het weer spannend: welke restaurants ontvangen een Michelinster, of moeten juist een ster inleveren? Maandag werd de Michelingids 2023 gepresenteerd in het DeLaMar theater. Dit moet je weten over de belangrijkste onderscheiding voor restaurants in Nederland.