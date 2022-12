Heftige beelden: Rusland lijkt oude WOI-tactiek te gebruiken in strijd om Bachmoet

Op sociale media circuleert momenteel een video waarop Russische soldaten te zien zouden zijn die met een heel ouderwetse tactiek te werk gaan. De soldaten, velen van hen vermoedelijk huurlingen van de beruchte Wagner-groep, stormen over het kapotgeschoten platteland bij Bachmoet op een manier die doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Verschillende Oekraïense experts wezen al eerder op deze zogenaamde 'human wave' tactiek van de huurlingen. Bij deze tactiek, die veel gebruikt werd in de Eerste Wereldoorlog, worden soldaten op een soort zelfmoordmissie naar voren gestuurd om de verdediging in grote groepen te bestormen.

Op de video is te zien dat de troepen een veld over rennen vol met inslaggaten van afgeschoten raketten en mortieren terwijl ze onder vuur liggen van de Oekraïners.

Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Bachmoet

Bachmoet, een stad die voor de oorlog ruim 70.000 inwoners telde, is inmiddels gereduceerd tot een gebombardeerde spookstad waar de straten bezaaid zijn met puin. De stad ligt op een belangrijk knooppunt van aanvoerroutes en werd, toen de gevechten begonnen, door de Russen gezien als een ideaal startpunt voor aanvallen verder in de Donbas.

De strijd is inmiddels echter meer symbolisch dan praktisch. De meeste analisten zijn het erover eens dat de prijs die Rusland tot nu toe heeft moeten betalen voor de verovering van Bachmoet – vermoedelijk meer dan 100 troepen per dag – de waarde van de verovering niet waard is.