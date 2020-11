Arizona lijkt voor Biden, Trump heeft Florida: zo bekent Amerika kleur

Bekijk in dit artikel een overzicht van de tot nu toe bekende uitslagen.

De zittend president kreeg de ’swingstates’ Ohio, Texas en eerder ook al Florida toegewezen door Amerikaanse media. Biden stelt daar Arizona tegenover, een staat die vier jaar geleden nog naar de Republikeinen ging - althans, zo meldt Fox News al erg vroeg, terwijl The New York Times die staat nog in het midden houdt. Biden wint ook in Ninnesota, goed voor tien kiesmannen. Om de presidentsverkiezingen te winnen heeft een kandidaat 270 of meer kiesmannen nodig. Cruciale staten als Wisconsin en Michigan hebben waarschijnlijk meer dagen de tijd nodig om alle stemmen te tellen.

Maar dinsdagnacht heeft Donald Trump gedreigd in te grijpen en het tellen van stemmen te willen stoppen. Daarvoor stapt hij naar het Hooggerechtshof. Trump ziet ’fraude’, liet hij weten in een toespraak.

Uitdager Joe Biden had vooral zijn hoop gezet op de staten Ohio en Florida om het verlies van zijn partijgenote Hillary Clinton in 2016 te wreken. Hij ging in beide staten vroeg aan de leiding, maar de Republikeinen wisten de achterstand in te lopen. Ohio is symbolisch ook belangrijk voor Trump en zijn partij. Geen Republikeinse kandidaat werd ooit president zonder die staat te winnen.

De Democraten moeten het nu goed doen in het noorden van het land om nog een kans te maken de presidentsverkiezingen te winnen. Kiezers in Pennsylvania, Michigan en Wisconsin lijken net als vier jaar geleden de doorslag te gaan geven. Iowa gaat net als bij de vorige verkiezingen naar de Republikeinen.

Op dit moment is de tussenstand volgens Fox News 238 kiesmannen voor Biden, 213 voor Trump. De president loopt in staten waar het tellen langzaam verloopt – Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en North Carolina – zeer nipt voor. Zou hij daar inderdaad winnen, dan wint hij de presidentsverkiezingen.

’Blauwe golf’ blijft uit

Wie op een ’blauwe golf’ ofwel landslide van de Democraten rekende, komt van een koude kermis thuis. Trump doet het naar behoren. Het loopt uit op een nek-aan-nekrace. In de staten South Carolina, Missouri en Kansas heeft hij volgens Amerikaanse media de verkiezingen gewonnen. Deze staten leveren respectievelijk 9, 10 en 6 kiesmannen. Ook Ohio en Florida lijkt Trump in de wacht te slepen. Winst in die zuidoostelijke staat levert Trump 29 kiesmannen op. Minder verrassend was Trumps winst in Idaho. In die staat zijn 4 kiesmannen te verdienen. De uitslag in Georgia laat nog wel even op zich wachten.

De Republikein Donald Trump heeft de meeste stemmen gekregen in Texas, melden nieuwszenders Fox News en CNN. De zuidelijke staat is de afgelopen tientallen jaren steeds naar Republikeinse presidentskandidaten gegaan. In de staat zijn maar liefst 38 kiesmannen te verdelen, het grootste aantal buiten het Democratische Californië. De laatste Democratische presidentskandidaat die in Texas won, was Jimmy Carter in 1976. Toch fantaseerden sommige Democraten in de staat openlijk over een overwinning van hun kandidaat. Dat had Trump de verkiezing bij voorbaat kunnen kosten.

Biden slaat terug

De Democraat Joe Biden wint in de ’swing state’ New Hampshire, voorspellen nieuwszenders. In die staat zijn vier kiesmannen te verdelen. Democrate Hillary Clinton won er in 2016 van Donald Trump. Biden wint ook in Californië, de staat waar meer dan 10 procent van de kiesmannen te verdelen is. Ook de staten Washington en Oregon gaan naar de Democraat, voorspellen Amerikaanse media.

Maar Biden zal nog meer moeten winnen, wil hij in het Witte Huis belanden. Volgens Fox News heeft de Democraat in Arizona (11 kiesmannen) gewonnen. Dat zou de eerste staat zijn die Biden pakt op Trump vergeleken met de strijd van vier jaar geleden. Terwijl de meeste grote media nog afwachtten, riep Fox News de Democratische kandidaat na telling van 77 procent van de stemmen uit tot winnaar. Biden stond toen op 52,5 procent, Trump op 46,2 procent.

Voorlopige uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in een reeks staten in lijn met de verwachtingen. Grote nieuwsmedia melden dat zittend president Donald Trump op de winst kan rekenen in Oklahoma (7 kiesmannen), West Virginia (5), Mississippi (6), Alabama (9), Kentucky (8), Arkansas (6), Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Indiana (11) en Tennessee (11). In Utah (6) gaat Trump ruim aan kop.

Kiezers in Virginia (dertien kiesmannen) en Vermont (drie kiesmannen) hebben volgens Amerikaanse media in meerderheid voor Biden gekozen. Hij zou ook op kop gaan in New York (29 kiesmannen), Illinois (20), New Jersey (14), Massachusetts (11), Maryland (10), Colorado (9), Connecticut (7), New Mexico (5), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3) en Maine (2).

Deze uitkomsten bevatten nog geen grote verrassingen. Geen van de staten gold als ’swing state’, zoals de staten worden genoemd waar het volgens opiniepeilers alle kanten op kon gaan. Toch wijzen de eerste uitslagen in het voordeel van Trump. Volgens meerdere goksites is hij nu favoriet, terwijl eerst Biden dat veruit was.

Florida

In de cruciale staat Florida wijzen de eerste resultaten op een overwinning voor Trump, meldt ook CNN. Terwijl 96 procent van de stemmen is geteld, ligt Trump iets voor op zijn Democratische rivaal (51,3 procent versus 47,8 procent). The New York Times geeft Trump er 95 procent kans op de winst. Het campagneteam van Trump heeft de overwinning al opgeëist. De laatste stemmen in de zuidelijke staat, die ook in 2016 naar Trump ging, worden nog geteld.

In North Carolina, vier jaar geleden voor Trump, staat de Republikein na een inhaalslag licht voor op de Democraat, terwijl ruim negentig procent van de stemmen geteld is.

Kentucky en Indiana stemmen doorgaans Republikeins. Bovendien komt vicepresident Mike Pence uit Indiana. In West Virginia boekte Trump in 2016 zijn grootste zege van alle Amerikaanse staten. Ruim twee derde van de kiezers stemden toen op hem.

Doorslaggevende staten

De zogheten swingstates zijn allesbepalend voor de uitslag. Het gaat deze verkiezing naar verwachting vooral om Michigan, Pennsylvania, Arizona, Florida, Georgia en Iowa. Er moeten in Pennsylvania nog een miljoen stemmen worden geteld. Naar verwachting laat die uitslag, die doorslaggevend kan zijn, nog wel even op zich wachten. In Wisconsin laat de uitslag ook nog even op zich wachten, omdat er onverwacht veel gestemd is in Detroit. In Michigan zou de uitslag woensdagavond bekend zijn.