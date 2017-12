Israël laat Belgische Turken vrij

Het Belgisch consulaat-generaal in Oost-Jeruzalem maakte hun arrestatie zaterdag bekend. In een video op internet was te zien hoe Israëlische politieagenten een groep Turkse toeristen de toegang ontzeggen tot de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem. De politie verklaarde dat de drie werden tegengehouden omdat ze wilden meedoen aan een demonstratie in de moskee.

Om onduidelijke redenen pakte de politie drie mensen daarna op. Zij begeleidden Turkse jongeren die het heiligdom wilden bezoeken. De toeristen droegen rode traditionele Turkse kledij en zwaaiden met Turkse vlaggen.

De relatie tussen Turkije en Israël is bekoeld sinds de Amerikaanse president Donald Trump ruim twee weken geleden besloot Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Vorige week zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat Ankara een ambassade in Oost-Jeruzalem moet hebben. Turkije beschouwt Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van Palestina.