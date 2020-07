Moord op Rik van de Rakt: foutengala rond Soedanese verdachte

Rik werd op 19 april doodgestoken toen hij op weg was naar een verzorgingstehuis in Oss, waar hij werkte. Ⓒ Eigen foto

Oss - Instanties die betrokken waren bij de huisvesting en begeleiding van de Soedanese verdachte van de moord op Rik van de Rakt (18) in april in Oss, hebben flink geblunderd. De man die Rik volgens justitie doodstak, was psychisch in de war, maar relevante informatie werd niet gedeeld.