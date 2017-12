Beelden diefstal kerstspullen mogelijk online

De afgelopen dagen kreeg de politie vijftien aangiftes binnen van diefstal van kerstversiering op huisdeuren en gevels. Dat leidde volgens de politie tot veel aandacht in de lokale media. „De daders staan haarscherp op de camerabeelden. We willen hen de mogelijkheid geven zich te melden op het politiebureau”, aldus een woordvoerder. Zo niet, dan verschijnen de beelden op internet. „De impact daarvan is natuurlijk groot, dus je kunt je maar beter zelf komen melden.”