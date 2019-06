Duizenden kilometers gare gasleiding versneld vervangen

„Voor ons is dit een wake-up call”, zegt Pieter van den Bergen van de commissie die onderzoek deed na de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag.

De uitkomsten van het onderzoeksrapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) zijn vanmorgen gepresenteerd. Behalve versnelde vervanging gaan ook nog duizenden kilometers gasleiding nader geïnspecteerd worden.

Enorme scheur

Op 1 februari, kort na de explosie, ontdekten de onderzoekers een scheur van twaalf centimeter in de gasleiding onder de stoep op anderhalve meter van de getroffen woningen. ,,Hieruit lekte gas dat in de kruipruimte terecht is gekomen en op die bewuste dag voor een flinke explosie zorgde”, legt Pieter van den Bergen, directeur van SODM uit.

Sinds 2010 zijn drie netbeheerders bezig met een saneringsprogramma van duizenden kilometers kwetsbare gietijzeren leidingen. Hoogste prioriteit wordt daarbij gegeven aan de leidingen die liggen in gebieden met zakkende grond, flinke belasting van bovenaf en zure grond. De Haagse Jan van der Heijdenstraat valt hier niet onder.

Verontrustend

De conclusie van het rapport is daarom verontrustend. ,,Want toch is hier een scheur ontstaan. Het is dus van groot belang dat we verder onderzoeken hoe dat precies is gekomen. Door het tramverkeer of bomen in de buurt bijvoorbeeld. Dat willen we tot op de bodem uitzoeken en gebruiken in het verder vaststellen van noodmaatregelen”, stelt Van den Bergen.

De voorlopige resultaten zijn gedeeld met Stedin, Liander en Enexis die in hun gebieden door heel Nederland kwetsbare leidingen hebben liggen. Hierop is een per direct een pakket aan maatregelen afgesproken.

,De netbeheerders gaan de al sinds 2010 begonnen saneringsmaatregelen versnellen. Dit betekent bijvoorbeeld voor Stedin dat ze het twaalf jaar sneller gaan doen dan de afgesproken twintig jaar”, geeft de toezichthouder aan. ,,Daarnaast worden in de kwetsbare gebieden, bijvoorbeeld waar werkzaamheden worden uitgevoerd, de leidingen non-stop in de gaten gehouden. Zo kunnen eventuele breuken of scheuren meteen ontdekt worden.”

Daarnaast zal de frequentie van het zogeheten lek zoeken worden verhoogd.

De conclusies van het voorlopige onderzoek van SODM zijn inmiddels gedeeld met de bewoners van de Haagse Jan van der Heijdenstraat. ,,Ze hebben hierop uiteraard geschrokken gereageerd. De impact is enorm in het woonblok. Het blijft natuurlijk een geluk bij een ongeluk dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Maar de verslagenheid is nog steeds enorm”, vertelt Van den Bergen.

Om de ongerustheid bij de overige inwoners van Nederland weg te nemen zullen de betrokken netbeheerders vandaag nog op hun eigen websites informatie publiceren over om welke gebieden met nog verouderde leidingen het nog gaat. Hierin is ook te zien wanneer eventuele werkzaamheden zijn gepland. ,,Zo moet Stedin nog 1400 kilometer leiding vervangen, net als Liander. In het uitgebreide gebied van Enexis gaat het om 1000 kilometer”, lepelt Van den Bergen op uit het rapport.

Niet verwijtbaar

Volgens SODM heeft Stedin in het geval van de Jan van der Heijdenstraat niet verwijtbaar gehandeld. Wel moeten vier kilometer gietijzeren leidingen in Den Haag nu zo rap mogelijk worden vervangen omdat die op de prio 1-lijst staan. Van den Bergen: ,,In de Jan van der Heijdenstraat onderzoeken we nog het betreffende stuk om de puzzel zo compleet mogelijk te krijgen. Uiteraard wordt de leiding continu in de gaten gehouden. Hierna is het aan Stedin om de boel snel te vervangen.”

Gietijzeren gasleidingen werden aangelegd tussen 1900 en 1970 en zijn sinds 1994 verboden. Al eerder waren twee grote gasexplosies in ons land door breuken.