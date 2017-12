Vier dagen niets te klagen

Het aanbod is even groot als divers. Van urban dansfeestjes in Den Haag tot een onvervalst stampfestijn in Gemert. En van foute kerstkrakers in Vlissingen tot Hollandse hits in Vlaardingen. En dat allemaal in een kerstjasje gehesen. Er is markt voor de X-mas-feesten, weet Sven Feijen van de website Party Flock.

Platform

De website geldt als een ideaal platform waar feesten van enige betekenis te vinden zijn. En mensen kunnen aangeven dat ze interesse hebben in die evenementen. „In 2015 gaven nog maar 280.000 mensen aan dat ze met kerst uit wilden gaan. Dit jaar zijn dat er 441.000”, vertelt Feijen.

Opvallend is dat het aantal feesten niet navenant meegroeit de laatste jaren. Ze worden vooral groter en de organisatoren durven het tegenwoordig ook aan om op kerstavond en eerste kerstdag iets op poten te zetten. „Dat was tot een paar jaar terug niet het geval. Vroeger ging bijna niemand uit met kerst. Het is echt iets van de laatste jaren”, zegt Feijen daarover.

Hatseflats

„We zijn niet bang voor een beetje risico”, lacht Akram Abdo daarover. Hij organiseert samen met Joey Voermans en Wessel Bosch in Loosbroek het feest Hatseflats. Op eerste kerstdag. „We hebben onze compagnons moeten overtuigen dat het een goed idee is. En het gaat echt een knalfeest worden.”

Inmiddels is het feest bijna uitverkocht, zegt Abdo. In totaal kunnen er zo’n 1750 mensen komen, en daarvoor hebben ze zelfs een extra zaal moeten huren. Hij heeft wel een verklaring voor de enorme toeloop, ook al is het kerst. „Je bent de hele dag al bezig met spelletjes en met eten. ’s Avonds ben je die familiedingen ook wel eens zat. Dan kan je naar de kroeg gaan, of lekker naar een feest.”

Abdo treedt samen met Voermans op als dj-duo Dansado & De Feestneger en moet ook op kerstavond en tweede kerstdag aan de bak. En tussentijds dus zelf een feest op- en afbouwen. „Weinig kerst voor mij, inderdaad. Maar het is voor een goed doel”, zegt hij enthousiast.

Schaap

Het is een typisch geval van één schaap over de dam, denkt Feijen. Een enkeling probeerde het, boekte succes en vervolgens haakten de concurrenten aan. „Het zijn vrije dagen, er is geld te verdienen”, erkent hij. Tegelijk zien ze bij Party Flock geen meerdaagse kerstfeesten langs komen, zoals festivals. Dat lijkt nog een brug te ver.

Martijn Voogd is event manager bij BKJN, de organisator van het hardcorefeest ’Mijn kerst = harder dan de rest’ in Gemert. Er is plek voor 2500 feestvierders. Raakt dat wel uitverkocht? „Met het organiseren van een feest neem je altijd een risico”, zegt Voogd. „We denken niet dat Kerstmis een extra risico vormt. We beginnen pas om tien uur ’s avonds, dus bezoekers kunnen eerst nog gemakkelijk met familie kerst-dineren.”