Nederlandse vrouw (20) omgekomen na lawine in Oostenrijks skioord

De vrouw was op skivakantie bij het skioord Serfaus. Zij is volgens Oostenrijkse media tijdens het skiën in een lawine terechtgekomen. De lawine zou 30 meter breed en 80 meter lang geweest zijn. Volgens de Kronen Zeitung was ze off-piste en heeft ze mogelijk zelf de lawine veroorzaakt.

Vrijdagochtend rond half 11 werd de lawine gemeld, kort hierna gingen circa 90 mensen op zoek naar haar. Ook twee helikopters en drie lawinehonden werden ingezet. De skiester had volgens Ski Informatie geen lawinepieper mee. Dezelfde middag is haar lichaam onder 2 meter sneeuw gevonden.

De Tiroolse waarschuwingsdienst heeft enkele dagen terug gewaarschuwd voor een verhoogd lawinegevaar. Dat zou komen door de milde temperaturen van de afgelopen tijd. Op dit moment geldt er een lawinegevaar 3 op een schaal van 5.