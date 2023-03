’Vrouw (20) uit Volendam omgekomen na lawine in skioord Oostenrijk’

De vrouw was op skivakantie bij het skioord Serfaus. Zij is volgens de Oostenrijkse media tijdens het skiën in een lawine terechtgekomen. De lawine zou 30 meter breed en 80 meter lang geweest zijn. Volgens de Kronen Zeitung was ze off-piste en heeft ze mogelijk zelf de lawine veroorzaakt.

Vrijdagochtend rond half 11 werd de lawine gemeld, kort hierna gingen tientallen mensen op zoek naar haar. Dezelfde middag is haar lichaam onder 2 meter sneeuw gevonden.