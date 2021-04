Grapperhaus: groepsgewoel Koningsdag ’niet goed’

„Dit moeten we echt niet willen. We krijgen nog Bevrijdingsdag, we krijgen nog vakantie. Dus laten we ons, nu er weer dingen mogen, nog steeds aan de vuistregels houden: blijf weg uit de drukte, hou die anderhalve meter.”

De minister zegt te begrijpen dat mensen ’aan het plafond van hun uithoudingsvermogen’ zitten. Daarom heeft het kabinet ook besloten tot voorzichtige versoepelingen die deze woensdag ingaan. „Maar als iedereen denkt: ’maatschappij, ga even opzij, ik pak mijn vrijheid terug’, dan gaat het echt verkeerd. Dan zouden we het de laatste maanden alsnog moeilijk gaan maken.”

Terugdraaien van versoepelingen zal Grapperhaus niet snel doen. Maar als te veel mensen zich niet meer in acht nemen, ’dan heb ik weinig spreektijd meer over om te pleiten voor versoepelingen’. „Dat we uitgerekend op Koningsdag de ME moeten inzetten om mensen in een redelijk gedrag te krijgen... Zo’n land zijn wij niet.”