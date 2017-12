Mei: Tom Dumilaan, Mattie en/zonder Wietze en de Vliegende Koning

Geen TomTom nodig

Ondanks een incident met hoge nood legt Tom Dumoulin alle toppers zijn wil op tijdens de Giro d’Italia. Het is waar, een grote boodschap in de berm van de weg laat Dumoulins voorsprong in de Ronde van Italië slinken, maar in de afsluitende tijdrit maakt de Nederlander alles weer goed. In een verschroeiend tempo wordt alles en iedereen naar de slachtbank geleid: de Nederlander brengt het roze naar Milaan. Tom Dumilaan, de geschiedenisboekjes kunnen worden herschreven. Lees meer

Coolsingel wordt Goalsingel

Eindelijk! Na achttien jaar! Feyenoord is kampioen. Aan de hand van trainer Giovanni van Bronckhorst, uiteraard, maar zeker ook aan de hand van de teruggekeerde Dirk Kuyt houden de Rotterdammers de concurrentie uit 020 op afstand. Uit bij Excelsior dreigt het nog helemaal mis te gaan, maar de kampioenswedstrijd in de eigen Kuip is niets minder dan een jongensboek. Met Dirkie Kuyt in de hoofdrol: een hattrick, een overwinning en een schaal. Wat moet je daarna nog? Lees meer

Mattie verder zonder mattie

Eerst kon dj Mattie geen kinderen krijgen, toen leek hij vader te worden van een tweeling.

Mooi verhaal? Wacht, er is meer... De kinderen van Mattie bleken niet van Mattie, maar gelukkig was daar altijd de trouwe radiopartner Wietze.

Maar wacht, er is meer... Het radioduo kan voor veel geld naar een ander station en dat willen ze allebei wel.

Maar wacht, er is meer... Achter de rug van Wietze om onderhandelt Mattie met zijn oude baas over een beter contract.

Dus: Mattie heeft geen kinderen, geen vriendin en geen mattie meer. Maar wel een mooi contract. Lees meer

This is your king, pardon... captain speaking

KLM-passagiers blijken de laatste jaren mogelijk door onze eigen Koning Willem-Alexander naar hun bestemming te zijn gevlogen. De koning houdt zijn vlieguren met enige regelmaat bij bij de Koninklijke. Dat verhaal ’breekt’ bij De Telegraaf, maar wordt wereldwijd geciteerd. The Flying Dutch Man blijkt The Flying Dutch King, en hij is wereldnieuws. En Nederland mag trots zijn. Lees meer

Manchester maatje te groot

Prachtige wedstrijden had Ajax afgewerkt in de Europa League: Schalke 04, Olympique Lyon, Legia Warschau, ze werden allemaal verrassend over de knie gelegd. In de finale wacht Manchester United, dat onder leiding van Jose Mourinho het sprankelende aanvalsspel van de Amsterdammers effectief neutraliseert: 2-0. Geen prijs voor Ajax, maar wel een zoete herinnering. Lees meer

Avondje Ariana Grande wreed onderbroken

Wie verzint zoiets? Een prachtig concert van een onvoorstelbaar populaire artieste, waar vooral tieners op af komen, bestoken met een bomaanslag. Misselijkmakend is het en 22 concertgangers vinden in Manchester de dood. Tweeëntwintig concertgangers en Salman Ramadan Abedi, die een spijkerbom om zijn lijf had gebonden. Lees meer

