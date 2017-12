Kerststress in de winkelstraat

Klanten in de rij bij een slager daags voor kerst. Ⓒ ANP

Amsterdam - In de rij om de parkeergarage in te komen, in de rij voor de kassa bij de speelgoedwinkel en dringen bij het schap met parfum. Zaterdag togen héél veel mensen naar de winkels voor de laatste kerstcadeaus, verse stukjes vlees voor het diner of een kerstige outfit. Ook zondag, de dag vóór kerst, wordt nog grote drukte verwacht; een recordaantal winkels opent de deuren voor koopzondag.