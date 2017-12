Bright: peperduur spektakelstuk op (betaal)tv

Bright. Regie: David Ayer. Genre: Actie/fantasy. Tijdsduur: 117 minuten. Te zien op Netflix sinds 22 december. 3 sterren.

Het zegt veel over de groeiende macht van de wereldwijde streamingdienst dat deze kostbare botsing tussen Lord of the Rings en Lethal Weapon gewoon meteen op (betaal)tv te zien is. Maar is de negentig miljoen kostende gok van Netflix het ook waard?

Intrigerend

Het uitgangspunt van Bright is in ieder geval intrigerend. Smith, charismatisch als altijd, speelt agent Daryl Ward. De cynische veteraan heeft het niet makkelijk, hij is net terug in actieve dienst na te zijn neergeschoten en heeft ook nog als de enige patrouille-agent van de LAPD een ork als partner. Deze Nick (Joel Edgerton onder een flinke laag blauwe makeup) is ook al geen feestvarken, want hij wordt niet alleen door de gehele politiedienst uitgekotst maar ook nog door zijn eigen ’volk’ geminacht als overloper.

Bekijk ook: Will Smith nu zelf als racist

Het spel komt op de wagen voor het moeizame duo als ze ergens in het spaanstalige deel van de ghetto een mysterieuze elf aantreffen in een huis met verder vooral grotesk verkoolde lijken. Deze Tikka (Lucy Fry) heeft namelijk een stukje bagage bij zich dat zelfs in deze versie van LA niet alledaags is: een toverstaf. En niet zo’n geval waarmee Harry Potter zijn oom over zijn eigen benen liet struikelen. Deze staf zou het vermogen hebben ’alle mogelijke wensen te vervullen’. Dat klinkt fijn, maar brengt onze helden al snel in conflict met hebzuchtige bendeleiders, corrupte collega-agenten, de FBI en ook nog een mysterieuze super-elf die ’the dark lord’ wil laten herrijzen.

Oppervlakte

Regisseur Ayer was fantastisch in het Oscar-genomineerde oorlogsdrama Fury maar meer recent raakte hij in Suicide Squad de draad van zijn eigen verhaal behoorlijk kwijt. Helaas heeft hij in Bright nog niet alle draadjes terug kunnen vinden. De wereld die hij schept is interessant en zit vol bruikbare parallellen met onze eigen in rassen en klassen verdeelde samenleving. Maar hij wil teveel vertellen en blijft daardoor te vaak aan de oppervlakte hangen. De motieven van Tikka en superbad-elf Leilah (Rapace) zijn onduidelijk en dat geldt voor veel meer personages in de overvolle film.

Will Smith is in ’Bright’ politieman Daryl Ward, die de eerste Ork in het politiekorps van Los Angeles ooit krijgt toegewezen als partner. Ⓒ Mat Kennedy

Dat Bright uiteindelijk wel werkt is – naast de uitstekende actie – vooral te danken aan de klik tussen superster Smith en zijn onder dat onsmakelijke masker verborgen tegenspeler. Edgerton zet zijn ork neer als een bijna autistisch idealistische goedzak en verovert met die onverstoorbare houding niet alleen het hart van cynicus Ward maar ook van de kijker.

Bright gaat uiteindelijk vooral over de vriendschap tussen twee zeer verschillende mannen en dat heeft iets verfrissend pretentieloos in een tijd waarin ook personages in grote spektakelfilms worden overladen met ’complexe emotionele reizen’. Vraagje nog wel: er schijnt sowieso een tweede deel van Bright te komen. Investeer dan iets minder in schieten en iets meer in script en je hebt een echte winnaar in handen. Scheelt nog budget ook, meneer Netflix.