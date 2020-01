UMC Utrecht vraagt om goedkeuring duur medicijn voor kinderen

„Ondanks het feit dat er een ander werkend middel geregistreerd is, dienen we bij de Inspectie toch een verzoek in vanwege de dringende behoefte van ouders”, meldt het UMCU. Met het andere middel wordt gedoeld op Spinraza, ook een SMA-medicijn. Maar dat moet levenslang worden toegediend.

Er zijn inmiddels twee verzoeken ingediend voor een artsenverklaring door ouders van doodzieke SMA-patiëntjes. In totaal zouden ongeveer tien kinderen in ons land in aanmerking kunnen komen voor deze gentherapie. Ouders vrezen dat Spinraza niet voldoende werkt of niet snel genoeg en hopen dat Zolgensma wel die uitwerking heeft.

Alleen met een artsenverklaring -van het ziekenhuis in dit geval- kan de aanvraag gedaan worden bij de Inspectie en kunnen patiënten in uitzonderlijke gevallen behandeld worden met medicijnen die nog in een experimentele fase verkeren.

Los daarvan circuleert ook een loting van farmaceut Novartis waarbij er twee keer 50 doses Zolgensma gratis worden ’weggegeven’. „De kans om daarvoor in aanmerking te komen, is uiters gering”, stelt het UMCU. „Dit staat haaks op gelijke toegang tot zorg voor alle patiënten.”

Het UMCU vraagt de Inspectie snel een richtinggevende uitspraak over Zolgensma te doen. „Er is een dilemma; er is een bewezen werkend middel. Maar omdat ouders wanhopig zijn, willen we hen ook helpen. Ook al is bij Zolgensma onvoldoende wetenschappelijk bewijs van de eventuele effecten van het middel en het risico op de lange termijn.”