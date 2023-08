Astronomen stuiten opnieuw op opmerkelijke donkere vlekken op Neptunus

Eerder werden er al vergelijkbare plekken ontdekt op Neptunus met de Hubble Space Telescope, maar nu wist men voor het eerst de observaties vanaf de aarde te maken. De donkere vlekken die recent zijn ontdekt worden volgens de astronomen niet veroorzaakt door gaten in de wolken. In plaats daarvan suggereren zij dat de vlekken ontstaan als donker wordende luchtdeeltjes zich verzamelen onder de atmosfeer van Neptunus, waar nevel en ijs zich vermengen. Door het gebruik van nieuwe technologie wisten zij ook nog een ander soort vlek te ontdekken, die juist heel helder is. Maar voordat zij daarover duidelijkheid konden verschaffen, is meer onderzoek nodig.

Stormen

Sommige astronomen spreken dan ook over ’stormen’, die vele malen feller zijn dan die op aarde. Op Neptunus is het gemiddeld zo’n -235 graden celsuis en de windsnelheid kan oplopen tot bijna 2000 kilometer per uur. Het is de verste planeet van ons zonnestelsel en draait met de een afstand van zo’n 4,5 miljard kilometers om de zon heen.

Op Neptunus zijn door de jaren heen meerdere van dit soort vlekken waargenomen. De vlekken lijken allemaal een patroon te volgen, en verschijnen en verdwijnen in de loop van twee jaar. Dat maakt ze moeilijk te bestuderen. De Voyager 2, een NASA-sonde die in de jaren zeventig werd gelanceerd, zag ook twee donkere vlekken op Neptunus toen deze in 1989 langs de planeet vloog, maar deze verdwenen ruim voordat Hubble ze kon waarnemen toen deze in 1994 beelden van Neptunus maakte. De Grote Donkere Vlek op Neptunus, de bijnaam die de Voyager 2 aan de grootste vlek gaf, was zo groot dat de aarde erin zou passen.