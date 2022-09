Premium Het beste van De Telegraaf

Overal wordt de Queen herdacht, behalve op haar geboorteplek

John Warman bij het geboortehuis van Queen Elizabeth, waar slechts tientallen bosjes bloemen liggen Ⓒ De Telegraaf

Londen - De bloemenzee die is gecreëerd om respect te betonen aan de overleden koningin Elizabeth, kent zijn weerga niet in de Britse geschiedenis. Niet alleen bij Buckingham Palace hebben honderdduizenden Britten hun eigen florale eerbetoon neergelegd, ook bij haar kastelen in Windsor, Balmoral in Schotland en haar Kerstonderkomen Sandringham in Norfolk hebben nog eens tienduizenden mensen de moeite genomen om een bos bloemen neer te leggen.