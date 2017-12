Fujimori met spoed naar ziekenhuis gebracht

De patiënt werd op verzoek van artsen overgeplaatst van de gevangenis naar het ziekenhuis. Fujimori zit een gevangenisstraf van 25 jaar uit voor corruptie en schending van de mensenrechten tijdens zijn presidentschap van 1990 tot 2000.

Fujimori is een uiterst controversieel figuur in Peru die ook vanuit de gevangenis nog voor verdeeldheid zorgt. Hij is geliefd bij zijn aanhangers vanwege zijn economisch beleid en gehaat bij zijn tegenstanders die hem een corrupte dictator noemen.

Meteen na de ziekenhuisopname adviseerden aanhangers van Fujimori de huidige president Pedro Pablo Kuczynski om Fujimori definitief vrij te laten. Kuczynski heeft eerder gezegd het onwenselijk te vinden om de oud-president te laten sterven in gevangenschap. Tegenstanders hebben aangekondigd alle samenwerking met de centrum-rechtse regering van de partij van de president te beëindigen als Fujimori vrijkomt.

De voormalig president kampt al jaren met een broze gezondheid. Zo werd in 2011 tongkanker bij hem geconstateerd.