Enorm amfibisch vliegtuig maakt eerste vlucht

De Chinese staatstelevisie toonde beelden van de eerste vlucht van het toestel. De AG600 is een belangrijk onderdeel in de grootscheepse vernieuwingsoperatie van materieel van het Chinese leger.

Andere Aziatische landen kijken met argusogen naar grootscheepse vernieuwing en uitbreiding van het Chinees militair arsenaal. Zij zien in de komst van het vliegtuig vooral spierballenvertoon met als doel de Chinese territoriale aanspraken op betwiste gebieden in de regio kracht bij te zetten.

De ontwikkeling van het vliegtuig duurde acht jaar. Het toestel is ongeveer even groot als een Boeing 737, heeft vier grote propellermotoren en kan tot 50 passagiers meenemen. Het is vooral bestemd voor reddingsoperaties en het blussen van natuurbranden. Het kan binnen 20 seconden 12.000 liter water opscheppen om daarmee branden te bestrijden.