Europees succes drama voor volleybalploeg

De spelers van Orion juichen na de winst. Maar na de vreugde kwam de zorg. Ⓒ ANP

Doetinchem - Het is kiezen tussen twee kwaden voor volleybalclub Orion. Er is eigenlijk geen geld voor een Europees duel in Siberië, maar afzeggen kost een boete van 20.000 euro. En dus is de club geld gaan inzamelen.