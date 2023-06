Zonovergoten weekend voor de deur: wel grote temperatuurverschillen

De overheersende noordenwinden van de afgelopen weken zullen ook de komende week de boventoon voeren. ,,Hierdoor blijft het tot ver in de volgende week droog en vaak is het zonnig. Soms trekken ook wolkenvelden over het land”, verklaart Weeronline.

Zaterdag belooft de mooiste dag van het weekend te worden. Na een graad of 11 in de ochtend warmt de lucht snel op en rond het middaguur is het op veel plaatsen al 20 of 21 graden. In de kustregio’s blijft het kwik wat achter. Tijdens de eerste helft van de middag schijnt de zon met zonkracht 6. Weeronline waarschuwt wel: ,,Zonder zonnebrandcrème kan een onbeschermde huid bij deze zonkracht in 15-30 minuten verbranden. Insmeren is dus zeker aan te raden.”

Op grote schaal komt de maximumtemperatuur uit tussen 22 en 24 graden. In Zuidoost-Nederland kan het kwik lokaal zelfs uitkomen op een zomerse 25 graden. In het westen en noorden van het land liggen de maxima tussen 19 en 22 graden en op de Wadden en direct aan de noordkust wordt het hooguit 18 graden. Dit komt door wind van zee. De wind is zaterdagmiddag matig en waait uit het noordoosten.

Zaterdagavond is het heerlijk weer om buiten te eten. Om 20:00 uur is het op veel plaatsen nog 19 tot 22 graden. In de noordelijke kustgebieden is het wat frisser met 14 tot 18 graden.

Ook op zondag is de zonkracht midden op de dag UV-Index 6. Wel wordt het koeler dan de zaterdag. In het zuiden en midden van het land gaat het kwik naar zomerse met 20 tot 24 graden. In Groningen, Friesland en de noordelijke helft van Noord-Holland wordt het ’slechts’ 16 tot 19 graden. Ook kunnen hier wolkenvelden vanaf de Noordzee het land op trekken. Op de Waddeneilanden blijft het kwik rond 15 graden steken.