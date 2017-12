Slechtste chauffeurs krijgen kerstkaart met crashfoto’s

De ergste wegpiraten van het Oost-Europese land kregen de kaart deze week in de bus. Het ’presentje’ ging naar bestuurders die het afgelopen jaar vijf keer of meer werden gepakt voor te hard rijden of rijden onder invloed.

In Estland, met een bevolking van slechts 1,5 miljoen mensen, vielen het afgelopen jaar 40 verkeersdoden en 1300 gewonden. Tien jaar geleden vielen er jaarlijks nog zo’n 200 verkeersdoden te betreuren.