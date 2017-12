Brand in Californië is nu ’de grootste ooit’

Een satellietfoto laat de verwoestingen rond Ventura County zien. Ⓒ EPA

LOS ANGELES - De bosbranden die nog altijd voor verwoestingen in Californië zorgen, zijn uitgegroeid tot de grootste in de historie van de staat. ’The Thomas Fire’ heeft inmiddels ruim 273.000 hectare in de as gelegd en is daarmee groter dan de brand van 2003 bij San Diego.