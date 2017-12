Burgemeester wil actie na gijzeling Appelscha

Een verwarde man van 48 gijzelde vrijdagavond een café-eigenaar. Ⓒ Persbureau Meter

APPELSCHA - De burgemeester van het Friese Ooststellingwerf, Harry Oosterman, wil actie van het Rijk tegen overlast van verwarde mensen. Hij zegt dat in de Leeuwarder Courant als reactie op een gijzeling in Appelscha, een dorp in zijn gemeente.