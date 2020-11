Feest van hoop moet ’verloren jaar 2020’ redden

Kerstman Nico van Kooi neemt dit jaar zijn kerstboodschap op in de studio. Ⓒ Rene Bouwman

ROTTERDAM - Terwijl het nog vroeg in november is, zijn Nederlanders al helemaal in de ban van kerst. Bomen, lichtjes en kerstballen vliegen als warme broodjes over de toonbank. Volgens experts proberen we daarmee controle te krijgen op ons leven in een tijd waarin alle zekerheid weg is. Het feest moet het ’verloren’ jaar 2020 redden.