’Trump kan misschien maandag al naar huis’

De artsen vertelden dat Trump vrijdagochtend hoge koorts had en slechte zuurstofwaarden. Hij kreeg zuurstof toegediend. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn toestand wordt nu steeds beter, met ups en downs – zoals zaterdag, toen het even slecht ging, vertelt zijn lijfarts Sean Conley. Trump heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en zijn vitale functies zijn stabiel.

De artsen willen nu dat hij ’eet en drinkt en zo veel mogelijk beweegt’. Als zijn verbetering doorzet, kan hij maandag wellicht al terug naar het Witte Huis, zei arts Brian Garibaldi.

Zaterdag zei Trump al dat het beter ging. „Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me niet goed, maar inmiddels voel ik me een stuk beter. Ik zal zo snel mogelijk mijn werk hervatten om de campagne te voltooien. Ik dank de medische staf die geweldig werk heeft verricht. De therapieën zijn een mirakel, een gift van God. Maar we zijn er nog niet, de komende dagen volgt de echte test, we moeten zien wat er dan gebeurt”, zei de president.

Acht besmettingen

Zeven andere Republikeinse kopstukken zijn de afgelopen dagen positief getest op het virus, onder wie Chris Christie, een vriend en adviseur, Hope Hicks en Kellyanne Conway. De meesten waren aanwezig op bijeenkomsten met de president, zoals een campagnebijeenkomst in New Jersey afgelopen donderdag en de bekendmaking door Trump vorige week van Amy Coney Barrett als kandidaat voor het Hooggerechtshof.