Rechts: Pechtold moet weg om duur cadeau

Ten opzichte van vorige week moet D66 twee zetels inleveren. Of dat komt door de ophef rond de cadeaukwestie is niet duidelijk. Van de ondervraagden vindt 68 procent wel dat de D66-leider het geschenk had moeten aanmelden in het register van de Tweede Kamer. Pechtold zei eerder deze week dat hij de gift beschouwt als een privékwestie.

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden maar liefst zeven partijen uitkomen op 14 of 15 zetels. D66 en Forum voor Democratie zouden er 15 krijgen, PvdA, PVV, CDA, GroenLinks en SP zouden kunnen rekenen op 14 zetels. De VVD zou de grootste blijven met 27 zetels.

De Hond denkt dat dit versplinterde beeld een indicatie geeft voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zou de meerderheid kwijtraken en 61 zetels overhouden.