Oostenrijk: Kurz wil nieuw EU-asielbeleid

De kersverse bondskanselier pleit voor een koersverandering in het Europese vluchtelingenbeleid: de verdeling van migranten in de EU volgens vaste quota is volgens hem een vergissing. ,,Staten dwingen vluchtelingen te accepteren, helpt Europa niet'', aldus Kurz. ,,Als we dit pad blijven volgen, zullen we de Europese Unie alleen verder verdelen.''

In september 2015 hadden de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU ondanks verzet van Oost-Europese landen besloten 120.000 asielzoekers volgens een quotasysteem binnen de EU te verdelen. Maar het project loopt momenteel vast omdat de verdeling van asielzoekers naar quota ook moet worden verankerd in het nieuwe asielsysteem.

De discussie over een quotum was grotendeels zinloos, zegt Kurz in Bild am Sonntag. ,,Omdat de migranten die op weg zijn naar Europa niet naar Bulgarije of Hongarije willen. Ze willen vooral naar Duitsland, Oostenrijk of Zweden." Naast Bulgarije en Hongarije willen ook Tsjechië en Polen geen vluchtelingen accepteren. Volgens statistiekbureau Eurostat vraagt ​​momenteel 60 procent van alle migranten die naar de EU komen asiel aan in Duitsland.