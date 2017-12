Akerboom noemt oudjaar 'risicowedstrijd'

Grote boosdoener tijdens oud en nieuw is volgens Akerboom het zware en vaak illegale vuurwerk. ,,Siervuurwerk of vuurwerkshows kunnen veilig zijn en geven mensen plezier. Maar we moeten af van pijlen en knalvuurwerk, want dat zijn projectielen. Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk", aldus de korpschef. Het liefst zou hij een verbod zien, want ,,vijfhonderd gewonden per jaar, doden, schade: dat is geen traditie die je wilt hebben". Maar zo'n verbod ,,moet je handhaven en dat is lastig".

De maatregelen die de politie neemt om de overlast het hoofd te bieden, verschillen ,,van stad tot stad". Akerboom noemt het ,,belachelijk dat hulpverleners die andere mensen willen beschermen bekogeld worden met vuurwerk". Het gooien met zwaar vuurwerk kan een strafzaak wegens poging tot doodslag opleveren, zo waarschuwde het Openbaar Ministerie zaterdag al.