Man poept in auto’s bij garage

De voertuigen stonden op het moment van de daad niet op slot. Medewerkers van Mr. Friendly Auto Service schakelden de politie in. Vervolgens mochten ze de auto van de klant grondig reinigen, kosteloos.

De man sloeg in november vorig jaar voor het eerst toe, blijkt uit camerabeelden. Daarop was destijds te zien hoe de man zakdoekjes pakte, een busje opende en binnen zijn behoefte deed. De verdachte bleek later in januari nog eens langs te zijn gekomen, schrijft Fox 2.

Deze maand sloeg hij opnieuw toe bij een andere garage in Warren. Geluk bij een ongeluk: de poep was deze keer grotendeels bevroren door de kou, waardoor het makkelijker op te ruimen was.