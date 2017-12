Ambulancebroeder mishandeld in uitgaansgebied

Ⓒ Politie Almelo

ALMELO - Een ambulancemedewerker is in Almelo mishandeld toen hij zijn werk wilde doen na een melding. De man werd tegen de auto geduwd en bedreigd toen hij uitstapte. De ambulancemedewerker drukte op zijn noodknop, waardoor de politie snel kon komen. Een 24-jarige man uit Almelo is aangehouden.