Tweede kerstdag wordt weer zonnig

De afgelopen periode was het vooral in het binnenland bijna dagelijks geheel bewolkt. In sommige delen heeft de zon vorige week voor het laatst geschenen. Maar op tweede kerstdag gaan we de zon weer zien! Volgens Weerplaza zitten we in de somberste decemberperiode in bijna 30 jaar. In Limburg is het bijna 100 jaar geleden dat het daar zo somber was.

De afgelopen periode is zeer somber verlopen. Het is op veel plaatsen in ons land een week geleden dat de zon langer dan een uur heeft geschenen. In Overijssel en in de Noordoostpolder is het zelfs een week geleden dat de zon überhaupt door het wolkendek kwam.

Weinig zonuren

Gerekend met de zonuren vanaf 1 tot en met 25 december, is het in het midden van het land al 29 jaar niet meer zo somber geweest. In het zuidoosten van het land is het zelfs 97 jaar geleden dat het in die regio zo somber was. In Maastricht heeft de zon deze maand pas 8 uur geschenen, bijzonder weinig. Alleen 1911 en 1920 waren in Maastricht somberder met 7,8 respectievelijk 5,6 uren zon.

Ook eerste kerstdag verloopt dus nog zonloos, net als zondag en op veel plaatsen ook de afgelopen week. Het is wel zeer zacht met maxima rond 9 graden en aan zee kan het soms hard waaien met kans op zware windstoten. Tweede kerstdag gaat het weer veranderen. In de nacht naar dinsdag trekt een storing van west naar oost over het land. Aan de achterzijde bereiken uiteindelijk opklaringen ons land, waardoor veel plaatsen zeker dinsdagmiddag de zon zo nu en dan te zien krijgen. Helemaal droog wordt het niet, een enkele bui blijft mogelijk.

Nachtvorst

Na kerst wordt het voor een aantal dagen geleidelijk kouder weer. In het binnenland liggen de maxima tegen het weekend rond of iets beneden 5 graden, ook de kans op nachtvorst neemt weer toe. Bij de passage van enkele storingen is lokaal zelfs natte sneeuw mogelijk.

Richting de jaarwisseling lijkt zeer zachte lucht ons land weer te vinden. Op veel plaatsen kan het warmer worden dan 10 graden. Volgens Weerplaza komt zelfs het landelijk temperatuurrecord voor oudejaarsdag in gevaar. Daarvoor moet het 12,4 graden of warmer worden in De Bilt. Wordt het ergens in het land 13,4 graden of warmer, dan wordt het algehele dagrecord verbroken.

Bij dit zeer zachte weerbeeld past veel bewolking en een kans op regen bij een matige wind. De kans dat het vuurwerk onzichtbaar blijft door zeer mistige toestanden, is klein.