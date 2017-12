Stewardess valt uit vliegtuig

Utair gebruikt voornamelijk Boeing B737-vliegtuigen waarvan de deur ongeveer 4 meter boven de grond is. Ⓒ Hollandse Hoogte

MOSKOU - Een Russische stewardess is tijdens de voorbereidingen voor de start op een vliegveld in Moskou uit het vliegtuig gevallen. Ze was uitgegleden en naar beneden gestort toen ze de achterdeur wilde sluiten, zei luchtvaartmaatschappij Utair volgens het persagentschap Tass.