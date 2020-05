Nieuwe coronagevallen in China: vrees voor tweede virusgolf

Een meisje loopt haar school binnen in Wuhan. Ⓒ AFP

Peking - China is nauwelijks begonnen met het versoepelen van preventieve virusmaatregelen, of er duiken weer nieuwe coronabrandhaarden op. Chinezen zijn bang voor een tweede virusgolf, nu er nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Wuhan en in een andere stad, die in lockdown is.