Emotioneel bericht vader doodgestoken Nick Bood (16)

In een emotionele Facebook-post vertelt vader Dirk Jan Bood over hoe hij opziet tegen de kerstdagen, nu zijn zoon er niet meer is. „Wat voor de meesten een feest is om naar uit te kijken, is voor mij gewoon een k*tfeest. Totaal geen zin in. De eerste kerst zonder mijn grootste vriend Nick, mijn zoon. Mijn hemel of God of weet ik veel wat er is, kan die pijn niet verzacht worden?”

Nick werd op 29 april doodgestoken in het centrum van Zaandam. Het was kermis die avond, hij was met zijn stiefbroer op stap. Na een ruzie werd Nick gestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Aan de pubermoord lag een drugsschuld van een paar honderd euro ten grondslag.

Nick Bood. Ⓒ De Telegraaf

Veel steun

„Deze dagen zijn een hel voor alle mensen die hier dichtbij staan en dat zijn er veel. Laten we toch proberen om ons er doorheen te worstelen. Met familie en naaste vrienden moet dat lukken. Dank aan allen voor de lieve berichten, het steunt ons echt”, schrijft vader Dirk Jan Bood over de hel waar hij en zijn familie doorheen gaan.

Voor de fatale steekpartij werden twee jongens aangehouden: de inmiddels 16-jarige Yasin en Mads (18). Yasin zit nog altijd vast, Mads mag sinds eind deze zomer het proces in vrijheid afwachten. Beiden moeten in januari voor de rechter verschijnen.