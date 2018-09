Kritiek op Trumps uitnodiging van Duterte

Rodrigo Duterte Ⓒ AFP

NEW YORK - Human Right Watch heeft de uitnodiging van de Filipijnse president Rodrigo Duterte door zijn Amerikaanse collega Donald Trump zwaar bekritiseerd. De plaatsvervangend Azië-directeur van HRW, Phelim Kine, zei maandag dat zeker de Verenigde Staten de plicht hebben Duterte ter verantwoording te roepen voor de talloze doden die er zijn gevallen tijdens diens oorlog tegen drugs, in plaats van „de rode loper voor hem uit te rollen”.