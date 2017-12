Amsterdam gaat psychiatrische patiënten volgen

„Er komt een soort groep, waarbij we zeggen: deze mensen hebben een bepaalde stoornis en die zouden gevaarlijk kunnen worden. Die gaan we net als de Top600 behandelen”, aldus hoofdofficier van justitie Theo Hofstee in een interview met AT5.

De Top600 is een lijst met 600 jonge criminelen die relatief vaak zware misdrijven plegen. Het gaat om strafbare feiten die een grote impact hebben op de slachtoffers. De lijst werd onlangs uitgebreid naar de Top1000. Tientallen instanties werken samen om deze criminelen op een juiste manier te helpen met straf en zorg om ze hopelijk op het rechte pad te krijgen.

De aanpak voor psychiatrische patiënten bevat geen strafrechtelijk deel zoals bij de Top600 van zware criminelen. „Het gaat echt om behandelingen”. De aanpak wordt waarschijnlijk volgend jaar concreet, aldus de Amsterdamse hoofdofficier.