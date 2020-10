Moordenaar Sandra ging in tbs-kliniek relatie met vriendin van zijn slachtoffer aan

Hij wurgde haar en dumpte haar lichaam op een bosperceel in de buurt van recreatieplas Het Rutbeek.

Nadat bleek dat Van Z. vanuit de tbs-kliniek een relatie was aangegaan met een vrouw uit de kennisenkring van het slachtoffer, werd hij begin dit jaar overgeplaatst naar een andere inrichting. Dat meldt RTV Oost. De stiekeme verhouding zou ten koste gaan van de behandeling van Van Z., zo rapporteerden gedragsdeskundigen eerder.

De vader van Sandra, Robbert, laat aan de regionale omroep weten dat de relatie voor hem nieuw is. „In die zin dat er er pas vorige week voor het eerst geruchten over opvingen.” Hij zegt opgelucht te zijn dat de jeugd-tbs met dertien maanden is verlengd. „We zijn tevreden met dit vonnis al kan die tbs voor ons natuurlijk niet lang genoeg duren.”

Denkniveau van 14-jarige

Hoewel Van Z. ten tijde van het misdrijf volwassen was, werd hij volgens het minderjarigenstrafrecht veroordeeld. Reden was dat hij een sociaal-emotionele achterstand had en dacht op het niveau van een 14-jarige. Bovendien werd hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Daarop werd hij veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Tot woede van de familie van het slachtoffer.

Vorig jaar nog de jeugd-tbs van Van Z. ook al met een jaar verlengd en mocht hij niet meer op verlof omdat hij bepaalde afspraken - waaronder over het drinken van alcohol tijdens zijn behandeling - niet was nagekomen.

Onenigheid over relatie

Sandra en Thijs van Z. hadden een geheime relatie en daar voor de moord al enige tijd ruzie over. Van Z. wilde een einde aan de verhouding maken, Sandra ging daar niet in mee. Toen ze destijds een afspraakje maakten bij Het Rutbeek liet Van Z. andermaal weten een punt achter hun relatie te willen zetten. Omdat Sandra dit niet wilde en weigerde zijn gegevens uit haar mobieltje te wissen, wurgde haar geheime minnaar haar. Van Z. bleek zijn slachtoffer niet alleen te hebben gewurgd, maar ook foto’s van haar levenloze lichaam te hebben gemaakt.