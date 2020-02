Voorzitter Lombardije zelf in quarantaine

Fontana is nota bene een van de mensen die continu aan het woord zijn in Italië over de bestrijding van het coronavirus, omdat juist in zijn regio Lombardije zo veel besmettingsgevallen zijn. Overigens werd Fontana zelf negatief bevonden, maar hij wil voor de zekerheid toch twee weken thuis in isolement blijven.

Het aantal besmettingsgevallen in Italië is gestegen tot 455. Het aantal groeit heel erg snel, evenals de verbreiding over alle verschillende Italiaanse regio’s. Ook zijn voor het eerst kinderen door het coronavirus besmet geraakt. Tot nu toe zijn er twaalf mensen door het virus gedood in Italië.