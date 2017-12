’Britse diplomate (30) vermoord om rokje’

Rebecca Dykes Ⓒ AFP

BEIROET - De Uberchauffeur die in Libanon vast zit voor het misbruiken en vermoorden van de Britse diplomate Rebecca Dykes heeft tegenover de politie verklaard dat hij Dykes ’knap’ vond. Ook zou de man in verhoren hebben gesproken over het korte rokje dat het slachtoffer droeg, aldus Daily Mail.