Premier Zuid-Korea bezoekt rampflat

Lee sprak in Jecheon met nabestaanden van slachtoffers en bracht zijn medeleven over. „Als een man die verantwoordelijk is voor de staat, zit ik zonder woorden”, zei hij. De brand is een van de ergste ooit in het land.

Lee verklaarde dat er lessen uit de ramp moeten worden getrokken en dat de veiligheid in het land moet worden verbeterd. Ooggetuigen meldden na de brand dat brandalarm, alarmlampen en sprinklers niet werkten.