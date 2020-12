Schilderij van bijna 3 ton uit papiercontainer gered

Een zakenman had een platte kartonnen doos met het kunstwerk van 40 bij 60 centimeter bij de balie achtergelaten voor een vlucht naar Tel Aviv. Hij realiseerde zich pas later dat hij zijn handbagage was vergeten.

Een neef van de man ging vanuit België naar het vliegveld in Düsseldorf en maakte melding van het verlies. Een rechercheur nam contact op met het schoonmaakbedrijf, dat de oudpapiercontainers grondig doorzocht. Het waardevolle schilderij zat onderin, meldde de politie. Het familielid heeft het werk van de Franse schilder teruggekregen.