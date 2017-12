Kerstman gesignaleerd boven Stille Oceaan

De radars van NORAD hebben de halfbroer van Sinterklaas gespot boven de Stille Oceaan. Een voor de hand liggende plek, want daar loopt de datumgrens en daarom is het de plek waar als eerste op aarde Kerst wordt gevierd. Bij het schrijven van dit artikel had de Kerstman net zijn cadeaus afgeleverd in Nieuw-Zeeland en was hij in zijn vliegende arrenslee onder leiding van rendier Rudolph op weg naar McMurdo Station, het wetenschappelijke onderzoeksstation op de Zuidpool.

Naarmate de tijd vordert, verplaatst de Kerstman zijn werk naar het Westen, om zo rond middernacht aan te komen in West Europa. Als u zijn werk live wil volgen, kan dat via de speciale kerstsite van NORAD.