Atletiekcoach Jerry M. ontkent ontucht met vier pupillen

Volg de zaak vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

De rechtbank behandelde opeenvolgend de zaken van de meisjes, onder wie twee zusjes. Maar de 59-jarige verdachte uit Rotterdam sprak alle beschuldigingen tegen. De verhalen kloppen niet of zijn verzonnen, zei hij.

De meisjes deden pas veel later aangifte tegen de trainer, onder meer omdat ze angstig waren, dachten dat ze de enige waren en niet serieus zouden worden genomen. Ze gaven donderdag in slachtofferverklaringen aan dat ze veel (psychische) last en nadelen hebben ondervonden van het gedrag van M.

M. is in 2018 geroyeerd door de Atletiekunie, nadat hij had toegegeven dat hij een seksuele relatie had gehad met twee meisjes. Dat gebeurde sinds 1982, maar deze twee zaken staan nu niet op de aanklacht van het OM. Het onderzoek naar M. begon na publicaties in de media over mogelijk misbruik van pupillen. Daarna kwamen er vier aangiften binnen.