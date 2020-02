’Masseren ging makkelijker als ik op haar zat’

Jerry M. met zijn advocaat, vandaag in de rechtszaal. Ⓒ Rechtbanktekening Petra Urban

DORDRECHT - Eigenlijk is híj het slachtoffer. De media schilderden hem af „als een beest”, hij raakte zijn baan kwijt, zijn huis, en zijn huwelijk liep op de klippen. Allemaal voor niets, want voormalig atletiekcoach Jerry M. (59) ontkent in alle toonaarden dat hij ontucht pleegde met vier minderjarige atletes tussen 2000 en 2009.