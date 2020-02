Voormalig atletiekcoach Jerry M. voor rechter om ontucht met pupillen

Volg de zaak vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Begin vorig jaar begon het Openbaar Ministerie een onderzoek naar de verdachte. Aanleiding waren onder meer publicaties in de media over misbruik en aanranding van meisjes die hij trainde. Dat zou zijn gebeurd tussen 1982 en mei 2017. De meisjes waren destijds tussen de 11 en 18 jaar. De zaken waarom het in dit proces draait, dateren van na de eeuwwisseling.

In de zomer van 2018 had de trainer bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een bekentenis afgelegd over de misbruikverdenkingen. De Atletiekunie heeft hem daarop voor het leven geroyeerd, de zwaarst mogelijke sanctie binnen het tuchtrecht van de sportbond. De unie zei toen dat ze niet zelf aangifte kon doen bij de politie, maar afhankelijk was van aangiften van slachtoffers.