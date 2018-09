Liefdadigheid om warm van te worden

Het is inmiddels de tweede winter op rij dat Van Alphen er maar wat druk mee is. Tot wel twintig sjaals met bijpassend berichtje hangt ze dagelijks op drukbezochte plekken in Tilburg: bij onder meer het Wilhelminapark of het station. ’Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem me gerust mee als je het koud hebt. Want ik hang hier om je warmte te geven’, is de bijhorende boodschap bijvoorbeeld.

„De sjaals zijn bedoeld voor mensen die het wat minder breed hebben en een lekker warme sjaal goed kunnen gebruiken”, legt Van Alphen uit. „Nadat ik er vorig jaar hier in Tilburg mee begon, regende het lovende reacties. Mensen doneerden spontaan wol en begonnen zelf te breien. Dat is fantastisch.” Inmiddels heeft de 47-jarige Van Alphen in haar woonplaats een heel netwerk opgebouwd aan woldonors en stichtingen die haar helpen sjaals te verzamelen.

Het mooiste vindt Van Alphen dat haar actie door mensen uit heel Nederland wordt overgenomen, nadat zij geïnspireerd werden door haar berichtjes op de facebookpagina ’Help je medemens de kou door’. „In Oosterhout, Amsterdam tot aan Winsum, een dorpje in de provincie Groningen aan toe, hebben anderen dit opgepakt en overgenomen. Ik vind het geweldig dat mensen iets voor een ander willen doen, zonder dat ze er zelf baat bij hebben. Daar krijg ik echt kippenvel van”, vertelt de Brabantse. „Ook vragen veel mensen: waar begin je? Dan antwoord ik: doe wat je zelf wilt. Al hangt iemand ergens één sjaal of muts op. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen ermee geholpen worden.”

Voedselbank

De actie is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Van Alphen zag er foto’s van op internet en concludeerde dat het tijd was om er in Nederland navolging aan te geven. „In de VS zijn veel mensen die in armoede leven, en dat is hier niet anders. Nog veel te veel mensen gaan noodgedwongen naar de voedselbank. En dan heb je ook nog een groep mensen die de armoede liever verborgen houdt voor anderen; of mensen die net tussen wal en schip belanden. Ook voor hen is deze actie bedoeld.”

Dat er van het ophangen van warme, wollen kledingstukken gretig gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit de ’verdwenen’ attributen die Van Alphen pas een uur eerder ophing. „Dan loop ik weer voorbij die plek en merk ik op dat de sjaal is meegenomen. Ik geloof er echt in dat deze kledingstukken goed terecht komen.”